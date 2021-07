Comunali | Meloni “Per Torino obiettivo alla portata”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Direi che il centrodestra compete per vincere, non per partecipare. Noi competiamo per vincere, poi le campagne elettorali non si dichiarano mai vinte in partenza”, sottolinea la leader di FdI. ach/ads su Il Corriere della Città.

SONDAGGI ELEZIONI MILANO (ENZO RISSO PER LIBERO) Alle Elezioniin autunno non manca tantissimo (ottobre 2021), ma la campagna elettorale vera e propria - ...e Berlusconi . Scandendo ...E poi le campagne elettorali non si dichiarano mai vinte in partenza', ha replicatoL'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci."Non ho condiviso le scelte di Mattarella, soprattutto quella sul Governo Draghi. Ormai si può votare solo per le primarie del Pd. A Berlusconi non direi di no, Draghi non l'ho ancora inquadrato", cos ...