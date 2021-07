"Come se mi tagliassero le gambe". Il dramma di una ragazza disabile sul volo per Cagliari: "Il peggior incubo" (Di giovedì 8 luglio 2021) Un calvario, per una ragazza disabile, il volo Ryanair Bari-Cagliari. Già, perché durante il tragitto la sua carrozzina è diventata "completamente inutilizzabile". Danneggiata in modo irreparabile. Distrutta. La ragazza, su Facebook si è sfogata: "Le carrozzine non sono oggetti. È Come se da ieri improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile". Parole con cui racconta quello che definisce "il peggior incubo". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Un calvario, per una, ilRyanair Bari-. Già, perché durante il tragitto la sua carrozzina è diventata "completamente inutilizzabile". Danneggiata in modo irreparabile. Distrutta. La, su Facebook si è sfogata: "Le carrozzine non sono oggetti. Èse da ieri improvvisamente mi avessero tagliato lee le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile". Parole con cui racconta quello che definisce "il". ...

Advertising

uguleni : ascolto ripetutamente we fell in love in october anche se mi spezza il cuore come se me lo tagliassero - n0brain_n0pain : RT @AntonySca12: E adesso aspetterò domani Per avere nostalgia Signora libertà signorina fantasia Così preziosa come il vino Così gratis co… - pef_lebowski : RT @AntonySca12: E adesso aspetterò domani Per avere nostalgia Signora libertà signorina fantasia Così preziosa come il vino Così gratis co… - AntonySca12 : E adesso aspetterò domani Per avere nostalgia Signora libertà signorina fantasia Così preziosa come il vino Così gr… - SabrinaSpurio : @evitinga Spero che non dovrà tagliarli lui ?? ora me gustano mucho come li ha...li tagliassero gli altri -