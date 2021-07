Come rimettere il basket al centro di Roma

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 8 luglio 2021) È una tarda mattinata di prima estatena quando mi inerpico verso ilsportivo Petriana, seduto su una collina affianco al Vaticano tanto che dai campi da calcio regala uno scorcio della cupola di San Pietro che fa invidia a Paolo Sorrentino. Lì sotto, 60 anni fa, i dirigenti di San Saba e Gruppo Borgo Cavalleggeri — due società che militavano entrambe in Serie C — si accordavano per la fusione che avrebbe dato vita alla Virtus Aurelia, la consolare che scorre accanto alle mura vaticane. Fu la prima incarnazione della società che, con l’entrata nel 1972 del Banco di, divenne Virtuse che ha ...