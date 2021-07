Cna | Di Nicolò presidente regionale del mestiere “Comunicazione e Stampa”

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di giovedì 8 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un settore nuovo a cui presteremo grande attenzione, sia in termini di offerta di servizi che in termini di rappresentanza sindacale e politica”. Il neodel”, Costantino Di, è pronto ad investire tempo ed energie per dare slancio ad un settore che non sempre