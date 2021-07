Clamoroso dalla Spagna: Messi potrebbe firmare per il PSG (Di giovedì 8 luglio 2021) Clamorosa rivelazione di mercato dalla Spagna – precisamente da El Chringuito – che parla di un forte interesse del PSG per Messi. I parigini avrebbero già contattato il padre agente di Lionel. Al Khelaifi, infatti, si starebbe muovendo in prima persona dopo i colpi Wijanldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma. Messi AL PSG Una bomba, quella spagnola che avrebbe del Clamoroso: “Al Khelaifi avrebbe contattato Jorge Messi per sondare il terreno, viste le difficoltà del Barcellona”. La situazione in casa spagnola, infatti, non è delle migliori: Messi si è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Clamorosa rivelazione di mercato– precisamente da El Chringuito – che parla di un forte interesse del PSG per. I parigini avrebbero già contattato il padre agente di Lionel. Al Khelaifi, infatti, si starebbe muovendo in prima persona dopo i colpi Wijanldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma.AL PSG Una bomba, quella spagnola che avrebbe del: “Al Khelaifi avrebbe contattato Jorgeper sondare il terreno, viste le difficoltà del Barcellona”. La situazione in casa spagnola, infatti, non è delle migliori:si è ...

Advertising

TSOWrestling : Clamoroso ribaltone sul match di #UFC225: dalla sconfitta per CM Punk si passa al no-contest. #TSOW // #FIGHT //… - marcoalessandri : Clamoroso come SIA STATA FATTA PASSARE IN SECONDO PIANO (i mezzi di informazione sono la più potente 'arma' in ques… - gabryhz : Comunque damsgaard con la 14 dalla stessa mattonella sarebbe stato clamoroso - CZappulla19 : RT @MasterAb88: CLAMOROSO Aperto casting per un nuovo programma tv sul #Gfvip prodotto dalla società di Paolo Bonolis Il programma destinat… - Paola63689975 : RT @MasterAb88: CLAMOROSO Aperto casting per un nuovo programma tv sul #Gfvip prodotto dalla società di Paolo Bonolis Il programma destinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso dalla Per Lucio, la recensione ... con un colpo anni '80 clamoroso che annuncia il fatto che flirterà per tutto il tempo con la ... Dei molti documentari usciti su Lucio Dalla questo, si capis... Parlando la lingua del materiale di ...

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo - 'Bomba' dalla Francia ... legato ancora alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2022Ronaldo resta alla Juventus? In Francia non ne sono così convinti, anzi rilanciano in modo clamoroso la pista Paris Saint - ...

Clamoroso a Wimbledon, Federer eliminato: Hurkacz in semifinale Corriere dello Sport Roberto Gizzi si candida a sindaco: il clamoroso annuncio L’ex assessore, il più votato del Partito democratico alle comunali del 2016, ufficializza la sua candidatura. «Primo obiettivo è costruire un nuovo centrosinistra» ...

Pogba Psg, bomba dalla Francia: sarà fatto un tentativo Pogba Psg, bomba dalla Francia: sarà fatto un tentativo. Le ultimissime sulla situazione del giocatore, uomo mercato ...

... con un colpo anni '80che annuncia il fatto che flirterà per tutto il tempo con la ... Dei molti documentari usciti su Lucioquesto, si capis... Parlando la lingua del materiale di ...... legato ancora alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2022Ronaldo resta alla Juventus? In Francia non ne sono così convinti, anzi rilanciano in modola pista Paris Saint - ...L’ex assessore, il più votato del Partito democratico alle comunali del 2016, ufficializza la sua candidatura. «Primo obiettivo è costruire un nuovo centrosinistra» ...Pogba Psg, bomba dalla Francia: sarà fatto un tentativo. Le ultimissime sulla situazione del giocatore, uomo mercato ...