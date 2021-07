Ciro Grillo, spunta un "caso gemello" di stupro. "Perché c'è lui", Terrificante sospetto politico sulla Procura di Tempio Pausania (Di giovedì 8 luglio 2021) Una storia quasi sovrapponibile con il caso di Ciro Grillo, se non fosse per il finale. A raccontare indignata quanto accaduto è una madre che si sfoga così: "Sono due fatti identici. Due ragazze stuprate in Sardegna da quattro giovani dopo una serata in discoteca. La Procura è la stessa. Sul caso Ciro Grillo i pm hanno fatto un gran casino, mentre hanno chiuso l'indagine sulla violenza sessuale su mia figlia Giulia con una richiesta di archiviazione in meno di un anno. Perché queste differenze?". Il tutto è accaduto nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Una storia quasi sovrapponibile con ildi, se non fosse per il finale. A raccontare indignata quanto accaduto è una madre che si sfoga così: "Sono due fatti identici. Due ragazze stuprate in Sardegna da quattro giovani dopo una serata in discoteca. Laè la stessa. Suli pm hanno fatto un gran casino, mentre hanno chiuso l'indagineviolenza sessuale su mia figlia Giulia con una richiesta di archiviazione in meno di un anno.queste differenze?". Il tutto è accaduto nella ...

ADALGISA77 : RT @Libero_official: Un caso simile a quello che vede coinvolto #CiroGrillo si appresta a essere archiviato. La mamma di una delle presunte… - Libero_official : Un caso simile a quello che vede coinvolto #CiroGrillo si appresta a essere archiviato. La mamma di una delle presu… - Roberta65515857 : @frenkevita Mi auguro di cuore che il ' metodo grillino' non vengo utilizzato al processo di Ciro Grillo - KRISKSB : @No_Islam_ Per più di qualcuno una 'banale risata' rivolta alla sua persona, chiunque egli o ella sia, può essere p… - RaffyB_68 : RT @MarceVann: Sembra la storia-fotocopia dell'inchiesta per violenza sessuale che ha coinvolto Ciro Grillo e tre suoi amici. Stessa procur… -