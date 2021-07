Ciro Grillo, inizia l'udienza preliminare: l'accusa è stupro di gruppo (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempio Pausania, 8 luglio 2021 - Domani inizia l'udienza preliminare per Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, Beppe Grillo, e i suoi tre amici, accusati della presunta violenza sessuale di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempio Pausania, 8 luglio 2021 - Domanil'per, figlio del fondatore del M5s, Beppe, e i suoi tre amici,ti della presunta violenza sessuale di ...

zazoomblog : Ciro Grillo inizia ludienza preliminare: laccusa è stupro di gruppo - #Grillo #inizia #ludienza - HEARTMEETSAVAGE : sto seguendo un servizio su ciro grillo e hanno appena detto che la violenza è solo penetrazione - - Giusy29037023 : RT @tempoweb: Si decide sul rinvio a giudizio di #CiroGrillo e gli amici: dal gup per l’accusa di violenza sessuale di gruppo #8luglio #ilt… - Kenzo07999025 : @fattoquotidiano Vomito, vomito, anche Ciro Grillo non sarà rinviato a giudizio... Loro sono loro e noi non siamo un cazzo.... - tempoweb : Si decide sul rinvio a giudizio di #CiroGrillo e gli amici: dal gup per l’accusa di violenza sessuale di gruppo… -