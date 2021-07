Chievo non ammesso alla prossima Serie B, il club annuncia il ricorso (Di giovedì 8 luglio 2021) “Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la situazione”: così ha anticipato Sportitalia attraverso i propri canali social. Ecco il comunicato del Chievo: “In merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22”. Comunicato Ufficiale: in merito alla ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) “, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la situazione”: così ha anticipato Sportitalia attraverso i propri canali social. Ecco il comunicato del: “In meritocomunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dCo.Vi.So.C, ilVeronailritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato diB 2021/22”. Comunicato Ufficiale: in merito...

