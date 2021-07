Chiariello su Twitter ironizza: "Attenti a Cuadrado-Sterling" (Di giovedì 8 luglio 2021) Umberto Chiariello, conduttore ed ideatore di Campania Sport su Canale 21, ha commentano l'accoppiamento della nostra Nazionale per la finale dell'Europeo. Di seguito uno dei tre Tweet del giornalista riguardo la sfida di domenica tra Italia e Inghilterra a Wembley. Nel breve commento, Chiariello ironizza sul paragone tra Sterling e Cuadrado. L'esterno inglese, infatti, è nella bufera per aver accentuato il contatto che ha portato al rigore decisivo nella vittoria inglese contro la Danimarca. Sarà durissima batterli nel loro tempio di Wembley.Eppure li temo meno del Belgio e della ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Umberto, conduttore ed ideatore di Campania Sport su Canale 21, ha commentano l'accoppiamento della nostra Nazionale per la finale dell'Europeo. Di seguito uno dei tre Tweet del giornalista riguardo la sfida di domenica tra Italia e Inghilterra a Wembley. Nel breve commento,sul paragone tra. L'esterno inglese, infatti, è nella bufera per aver accentuato il contatto che ha portato al rigore decisivo nella vittoria inglese contro la Danimarca. Sarà durissima batterli nel loro tempio di Wembley.Eppure li temo meno del Belgio e della ...

