Chiara Ferragni fa fuori Stefano De Martino? Indiscrezione-bomba | terremoto in Rai

(Di giovedì 8 luglio 2021)potrebbe fare le scarpe aDe. Si tratta di un'che viene sganciata dal settimanale Oggi - diretto da Umberto Brindani. Andiamo per gradi. E' un momento d'oro per la moglie di Fedez, gli affari vanno benissimo e anche la popolarità sui social (con milioni e milioni di followers). La primadel settimanale Oggi è legata alla prossima conduzione dell'Eurovision, potrebbero arrivaree Alessandro Cattelan. E così potrebbe essere cancellata l'ipotesi De. Ma, per ...

Advertising

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - marcodimaio : Chiara #Ferragni, rivolgendosi ai suoi 24 milioni di followers con un generico e qualunquista “che schifo che fate… - TwitGinger : Cattelan e Ferragni potrebbero essere i conduttori di #ESC2022? Cosa ne pensate? - flamanc24 : RT @RollingStoneita: È quello che si mormora in giro. Loro, per ora, stanno zitti e buoni #Eurovision2022 #ChiaraFerragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

In questi ultimi giorni, i Ferragnez sono attivi più che mai sui temi d'attualità.che critica Renzi sul Ddl Zan, Renzi che le risponde dandole della qualunquista, Fedez che ...no, non ...Il Candidato sindaco del centro destra Enrico Michetti, intervistato da Leggo, risponde alle critiche mosse daai politici. 'Ha torto' dice il candidato sindaco.L'influencer, ora a Cannes per una trasferta lavorativa, ha utilizzato il viaggio come pretesto per riflettere sulla genitorialità e sui pregiudizi di genere. «Non ho mai sentito, invecem di un padre ...Chiara Ferragni non è estranea ai grandi eventi cinematografici. Ha conquistato sia gli Oscar che il red carpet di Cannes, anche più volte. Ma, in particolare, nel 2019 alla kermesse francese ...