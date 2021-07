Chiara Ferragni a Cannes | Leone la vede su un cartellone pubblicitario La sua reazione spiazza tutti | «Ma che dice?»

Advertising

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - LucaBizzarri : Secondo me le parole più intelligenti sulla questione sono queste, - KitschRadical : @annak65649009 @mrcdorazio @andr900 @ilriformista Anzi sai cosa, mi hai dato un’idea. Grazie. Ora mi metto a dare c… - Daviderel4 : RT @Ste_Mazzu: Nell'Italia dei media in mano a 3-4 partiti e un pugno di miliardari editori impuri dagli interessi più svariati, il diretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

In un video postato dasu Instagram, Leone in macchina vede un cartellone pubblicitario gigante in cui è ritratta mamma. 'L'autista', forse nonno Franco, si avvicina al mega ...Sul tappeto rosso, oltre all' attore americana e all'influencer italiana, hanno sfilato top model e celebrità del jet set internazionaleNuovo botta e risposta al vetriolo tra Vittorio Sgarbi e Fedez. Il deputato e storico dell’arte, infatti, è intervenuto nello scontro tra Chiara ...Chiara Ferragni e Fedez vivono in un meraviglioso appartamento sito in City Life, zona milanese: avete mai visto il loro terrazzo?