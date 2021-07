Chi può richiedere il nuovo bonus TV e a quanto ammonta (Di giovedì 8 luglio 2021) Il nuovo bonus TV è realtà: chi può richiederlo e a quanto ammonta il voucher di cui gli italiani potranno usufruire per cambiare il loro televisore non adatto a ricevere il rinnovato segnale del digitale terrestre per lo standard DVB-T2/HEVC Main 10? Dopo le prime voci al riguardo, è giunta la conferma della seconda misura prevista dal Governo dopo il voucher già fissato nel 2019 di 50 euro. A quanto ammonta il nuovo bonus TV Gli italiani potranno godere di uno sconto fino al 20% del valore di un nuovo televisore, ossia fino a 100 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) IlTV è realtà: chi può richiederlo e ail voucher di cui gli italiani potranno usufruire per cambiare il loro televisore non adatto a ricevere il rinnovato segnale del digitale terrestre per lo standard DVB-T2/HEVC Main 10? Dopo le prime voci al riguardo, è giunta la conferma della seconda misura prevista dal Governo dopo il voucher già fissato nel 2019 di 50 euro. AilTV Gli italiani potranno godere di uno sconto fino al 20% del valore di untelevisore, ossia fino a 100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi può 'Il virus deve essere gestito come un'influenza, ci contageremo ma senza forme gravi': la (nuova) strada secondo l'immunologa Viola VACCINI Mix vaccini, si può anticipare il richiamo con Pfizer e... USA Mascherine via all'aperto negli Stati Uniti per chi è... Invece, 'se l'immunità dovesse indebolirsi troppo nel tempo, o se il ...

Variante Delta, ecco chi rischia davvero in Italia. Meno vaccini per "incertezza sulle dosi" A che punto è la diffusione della variante Delta e quali impatto può avere sul sistema sanitario e sulla campagna vaccinale? L'ultima indagine flash dell'Iss stima al 22,7% la prevalenza con notevoli differenze regionali (il range va dallo 0 al 70,6 per cento). I ...

