“Chi l’ha visto” incontra il promesso sposo di Saman Abbas | lui non è contento della visita

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 luglio 2021) Gli inviati di “Chi?”no in Pakistan il riccodiscelto dalle famiglie: “Abbiamo saputo, siamo dispiaciuti”. Ayub Saqib, il fidanzato di, racconta la loro storia d’amore davanti alle telecamere di “Chi”. Il ragazzo afferma che non smetterà mai di cercare la fidanzata, e lo farà anche per tutte le ragazze pakistane che vivono o hanno vissuto la stessa condizione di. Davanti alla giornalista del ...