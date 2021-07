Che cosa sta facendo l’Unione europea per combattere i crimini d’odio (Di giovedì 8 luglio 2021) All’interno dell’Unione europea, nove crimini d’odio su dieci non vengono denunciati alle autorità. In particolare, alcune minoranze subiscono il doppio degli episodi di violenza rispetto agli altri: ben il 19% perché omosessuali, seconda percentuale dopo le minoranze etniche (22%). È quanto racconta un nuovo rapporto dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA). «Mentre il 9% del totale dei rispondenti ha subito una violenza fisica nei cinque anni precedenti, la proporzione è più alta per coloro che appartengono ad una minoranza etnica (22%), per coloro che si identificano come lesbica, gay, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 luglio 2021) All’interno del, novesu dieci non vengono denunciati alle autorità. In particolare, alcune minoranze subiscono il doppio degli episodi di violenza rispetto agli altri: ben il 19% perché omosessuali, seconda percentuale dopo le minoranze etniche (22%). È quanto racconta un nuovo rapporto dell’Agenziaper i diritti fondamentali (FRA). «Mentre il 9% del totale dei rispondenti ha subito una violenza fisica nei cinque anni precedenti, la proporzione è più alta per coloro che appartengono ad una minoranza etnica (22%), per coloro che si identificano come lesbica, gay, ...

matteorenzi : La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - romeoagresti : .@federicochiesa che cosa sei? - lixmax72 : RT @SapereeunDovere: Nessuna correlazione al centro vaccinale. La cosa allucinante è che gli altri aspettano di vaccinarsi, nonostante quel… - lovishabits : RT @halosrockrose: no vi giuro che moto di fastidio vedendo gli inglesi esultare, come fanno ** fan a dire “spero che vinca l’inghilterra p… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa 'Papà ma la politica fa così schifo?'. Da ieri questo è È una cosa sulla quale dovremmo riflettere, tutti. Perch i social sono una grande ricchezza, ma populizzano la complessità del nostro tempo. È più facile negare le altezze che insanguinarsi le mani ...

Lo sai che differenza c'è tra il Vaticano e l'Ue? Che cosa si intende per forme e limiti della Costituzione? È il secondo passaggio: le forme sono la forma di stato e la forma di governo. Nel nostro caso, la sovranità popolare si esercita nelle ...

Che cosa succede se ci si ammala dopo i vaccini? Focus Cosa può fare l'Italia per trattare la Cina per ciò che è: una rivale È il momento di dimostrare che si può aprire una nuova stagione di multilateralismo, in cui il nostro paese può giocare un ruolo determinante. A patto che la sua collocazione sia chiara. Ci scrive il ...

Ti ha punto una vespa o un calabrone? Ecco cosa fare E' la stagione degli insetti. Ecco un piccolo vademecum per un pronto intervento in caso di punture da zanzare, vespe, calabroni e pappataci COSA METTO IN VALIGIA? Cosa mettere ...

È unasulla quale dovremmo riflettere, tutti. Perch i social sono una grande ricchezza, ma populizzano la complessità del nostro tempo. È più facile negare le altezzeinsanguinarsi le mani ...si intende per forme e limiti della Costituzione? È il secondo passaggio: le forme sono la forma di stato e la forma di governo. Nel nostro caso, la sovranità popolare si esercita nelle ...È il momento di dimostrare che si può aprire una nuova stagione di multilateralismo, in cui il nostro paese può giocare un ruolo determinante. A patto che la sua collocazione sia chiara. Ci scrive il ...E' la stagione degli insetti. Ecco un piccolo vademecum per un pronto intervento in caso di punture da zanzare, vespe, calabroni e pappataci COSA METTO IN VALIGIA? Cosa mettere ...