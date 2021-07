Cercherò sempre Saman: il fidanzato non molla. Il mistero s’infittisce: genitori spariti e lo sposo… (Di giovedì 8 luglio 2021) «La Cercherò per sempre». Saqib, il fidanzato del cuore di Saman non si arrende. E ospite anche ieri sera di Chi l’ha visto, commuove tutti i presenti in studio: il suo avvocato. Il migliore amico. Il giornalista pakistano che collabora col programma. La stessa conduttrice, Federica Sciarelli. Come i telespettatori a casa. Saqib mostra gli abiti che insieme i due ragazzi hanno comprato a Roma per il matrimonio. Quello che la coppia di giovani innamorati avrebbe voluto celebrare nella capitale appena dieci giorni dopo le loro vacanze romane. Una parentesi sentimentale che Saman e Saqib erano riusciti a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) «Laper». Saqib, ildel cuore dinon si arrende. E ospite anche ieri sera di Chi l’ha visto, commuove tutti i presenti in studio: il suo avvocato. Il migliore amico. Il giornalista pakistano che collabora col programma. La stessa conduttrice, Federica Sciarelli. Come i telespettatori a casa. Saqib mostra gli abiti che insieme i due ragazzi hanno comprato a Roma per il matrimonio. Quello che la coppia di giovani innamorati avrebbe voluto celebrare nella capitale appena dieci giorni dopo le loro vacanze romane. Una parentesi sentimentale chee Saqib erano riusciti a ...

