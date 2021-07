"Cercherò sempre Saman". Il fidanzato mostra l'abito da sposa (Di giovedì 8 luglio 2021) Il fidanzato di Saman Abbas mostra in tv l'abito da sposa che la ragazza avrebbe indossato: intanto in Pakistan c'è chi teme la famiglia ricercata dall'Interpol Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) IldiAbbasin tv l'dache la ragazza avrebbe indossato: intanto in Pakistan c'è chi teme la famiglia ricercata dall'Interpol

"Cercherò sempre Saman". Il fidanzato mostra l'abito da sposa " Fino all'ultimo respiro farò questa battaglia - ha detto Saqib, che spera che la giovane sia ancora viva, nella propria lingua madre - Cercherò sempre Saman e tutte le ragazze che sono in ...

