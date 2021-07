Centinaia di sanitari no vax fanno ricorso al Tar contro l’obbligo vaccinale (Di giovedì 8 luglio 2021) In Piemonte ci sono ancora tremila camici senza vaccino. Quando le Asl hanno chiesto loro di giustificarsi, alcuni hanno fatto ricorso ai giudici amministrativi Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) In Piemonte ci sono ancora tremila camici senza vaccino. Quando le Asl hanno chiesto loro di giustificarsi, alcuni hanno fattoai giudici amministrativi

Advertising

Mikysimply : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… - Marylu58121349 : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… - Marco1999Busa : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… - RenzoValentini2 : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… - Gigi412Po : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… -