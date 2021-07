Censis | 17 milioni di vaccinazioni grazie alla distribuzione nelle farmacie

(Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo le rilevazionii servizi farmaceutici sono il futuro per una sanità territoriale migliore e più efficiente La pandemia da Covid ha messo in luce i nodi scoperti della sanità italiana. Sono emerse eccellenze e disfunzionalità del sistema. L’affrontare un’emergenza sanitaria ha necessitato una riorganizzazione continua dei modi di gestire le necessità, a partire L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

FarmaVirtuale : Studio Censis/distributori intermedi: «Fino a 17 milioni di vaccinazioni al mese nelle farmacie» - lusorgent1 : @guidobodrato Onorevole, il PD nel 2014 tra i 7.000.000 di italiani che 'vanno a messa tutte le domeniche' secondo… - lusorgent1 : @PLCastagnetti @matteorenzi @StefanoFassina Onorevole, il PD nel 2014 tra i 7.000.000 di italiani che 'vanno a mes… - FonteCensis : Coronavirus Covid-19: Censis, si vaccinerebbero in un mese 17 milioni di persone in più con 30 dosi ad ogni farmaci… - FonteCensis : Censis: grazie alla distribuzione intermedia farmaceutica possibili fino a 17 milioni di vaccinazioni al mese nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Censis milioni

... a fronte di un dato di circa un milione in Italia e 50nel resto del mond o e un nuovo ... In base ai dati, in Italia la spesa globale annua media per ogni singolo paziente corrisponde a ...Ma un primo problema sono i tempi di realizzazione: secondo l'ultimo rapportoper le opere ...consentiranno un aumento dei volumi di passeggeri (che nel 2019 si attestavano a 56, di cui ...Secondo una ricerca del Censis realizzata con Adf e Federfarma Servizi, sono possibili fino a 17 milioni di vaccinazioni al mese nelle farmacie.Bastano alcuni dati a sottolinearne la dinamicità: sono aumentati di 2 milioni gli utilizzatori di e-commerce ... negli scorsi anni rispetto all’Europa: la simulazione del Censis a fine 2020 ...