Caso Gianetti | per la proprietà | chiusura di Ceriano come unica soluzione | ma tiene aperto uno spiraglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordella fabbrica discelta obbligata per salvare l’altro sito produttivo dellaFad Wheel, a Carpenedolo. Questa una delle spiegazioni fornite in audizione davanti alla commissione Attività Produttive di Regione Lombardia da Goran Mihailovic, amministratore dell’azienda, che sabato pomeriggio ha fatto partire la procedura di licenziamento per 152 lavoratori. Consiglieri regionali, rappresentanze tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text ...

giu0112 : RT @SalsaConAndrea: IL GIANDUIOTTO DRAGHI AL GUSTO LICENZIAMENTO Grazie allo sblocco licenziamenti del governo Draghi dopo il caso Gianett… - marzialex75 : RT @SalsaConAndrea: IL GIANDUIOTTO DRAGHI AL GUSTO LICENZIAMENTO Grazie allo sblocco licenziamenti del governo Draghi dopo il caso Gianett… - ALisimberti : RT @SalsaConAndrea: IL GIANDUIOTTO DRAGHI AL GUSTO LICENZIAMENTO Grazie allo sblocco licenziamenti del governo Draghi dopo il caso Gianett… - MariaAversano1 : RT @SalsaConAndrea: IL GIANDUIOTTO DRAGHI AL GUSTO LICENZIAMENTO Grazie allo sblocco licenziamenti del governo Draghi dopo il caso Gianett… - sunday_ky : RT @SalsaConAndrea: IL GIANDUIOTTO DRAGHI AL GUSTO LICENZIAMENTO Grazie allo sblocco licenziamenti del governo Draghi dopo il caso Gianett… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gianetti

Il Notiziario

È ildell'industriaRuote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza in Brianza. La storica fabbrica di ruote d'acciaio la cui direzione ha chiuso lo stabilimento , dandone ...Siamo già partiti: ci siamo interessati al licenziamento presso laRuote di Ceriano Laghetto e abbiamo aggiornato sui fatti la nostra onorevole Maria Chiara Gadda, che su questo...Il caso Gianetti ha suscitato particolare scalpore anche per le modalità di comunicazione della chiusura dell’azienda: i lavoratori, come già raccontato in diversi articoli, hanno ricevuto la notizia ...Continuano le trattative in merito alla chiusura della storica azienda di Ceriano Laghetto, nella quale lavorano 152 persone. Nell’incontro in Assolombarda è stato chiesto di valutare soluzioni altern ...