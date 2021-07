Caso Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta svela il nome contenuto nella lettera anonima (Di giovedì 8 luglio 2021) Alcune settimane fa l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato a “Chi l’ha visto?” di aver ricevuto una lettera anonima contenente dei particolari molto importanti per lo sviluppo delle indagini, ora l’avvocato ha deciso di svelare il contenuto di quella lettera. La stessa persona che aveva scritto a Frazzitta aveva anche scritto alla trasmissione della Sciarelli, specificando che “sono 17 anni che so dei fatti della bambina scomparsa Denise Pipitone e sono sicuro al cento per cento che ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 luglio 2021) Alcune settimane fadi Piera Maggio, Giacomo, aveva rivelato a “Chi l’ha visto?” di aver ricevuto unacontenente dei particolari molto importanti per lo sviluppo delle indagini, oraha deciso dire ildi quella. La stessa persona che aveva scritto aaveva anche scritto alla trasmissione della Sciarelli, specificando che “sono 17 anni che so dei fatti della bambina scomparsae sono sicuro al cento per cento che ...

