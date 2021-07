Cartastràccia | Bobby Sands | il nostro giorno verrà

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 luglio 2021), il libraio di Altaforte raccontaRoma, 8 lug – «Avevo ormai più di 18 anni» ricorda, in merito alla sua scelta di entrare nell’IRA «ed ero cresciuto nella violenza, non importava quanto io ci provassi, quante pietre tirassi. Non riuscivo mai a batterli, gli inglesi tornavano sempre. A 18 anni e mezzo entrai a far parte dei provos e andai ad affrontare la potenza di un impero». Una vita, la sua, passata a combattere per la libertà della sua Nazione e della sua fede cattolica, nell’indifferenza del mondo moderno e del governo inglese che l’ha visto spegnersi a poco a ...