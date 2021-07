Cartabia incassa l’ok nel Cdm alla riforma della Giustizia | sulla prescrizione si spacca il Movimento 5 Stelle

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il governo Draghi trionfa in Consiglio dei Ministri, dove è riuscito a ottenere il voto unanimedel processo penale firmata dministraMarta. La mossa consente al governo di mettere in cassaforte la contestata, seppur indispensabile per ottenere i fondi per il PNRR. L’Europa, più di una volta, ha richiamato l’Italia sul tema, evidenziando in particolare le criticità nella lunghezza dei processi. Se Mario Draghi porta a casa un risultato incerto fino all’ultimo, lo fa a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cartabia incassa

La Stampa

A scaldare la politica italiana sono la riforma della giustizia del Ministro, il ddl Zan e il progetto del centrodestra unito in vista delle elezioni 2023 che per oralo scetticismo di Giorgia Meloni . Tutti temi su cui il leader della Lega, Matteo Salvini , ...Il premier Mario Draghiin Consiglio dei ministri il via libera al "terzo" pilastro per la ... ma le ministre Elena Bonetti, Fabiana Dadone, con la titolare della Giustizia Marta, ...La riforma della giustizia, presentata dal Ministro Cartabia in CDM e su cui il presidente del consiglio Mario Draghi ha incassato l’appoggio delle forze di maggioranza per l'approvazione in ...Le parole del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, suggellano l'ok unanime ... dopo lungo lavoro di mediazione con i partiti della larga maggioranza, ha incassato l'intesa su un corposo insieme ...