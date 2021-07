Cari candidati al Campidoglio | imparate da Mourinho

(Di giovedì 8 luglio 2021) Fossi in Raggi, Gualtieri, Michetti, Calenda, fermerei tutto, campagna elettorale, giro nei quartieri, dirette instagram, e se non l’hanno già fatto - e sarebbe già un errore - mi andrei a rivedere la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Roma, José, e mi preoccuperei anche un po’, perché più che da club allenator, Mou parla da sindaco della Capitale. A partire dalla location scelta per la presentazione, la Terrazza Caffarelli, ai musei Capitolini, vista sulle cupole del centro storico, la stessa luce che dovrà imparare a sopportare ogni giorno il malcapitato che dovrà sedersi sullo scranno del. E a proposito ...

