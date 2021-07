CAREL | finanziamento sustainability linked per 20 milioni da Mediobanca

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) –Industries, azienda quotata sullo STAR e attiva nella produzione di componenti per apparecchiature e impianti di condizionamento e refrigerazione, ha stipulato conunloan, per un importo pari a 20di euro con durata quinquiennale e un meccanismo amortizing. L’obiettivo è quello soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del gruppo e creare un portafoglio di strumenti di finanza sostenibile. Il contratto comprende un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di target quantitativi annuali in materia di ...

A questo proposito, nel 2020 ha partecipato ad operazioni di recruiting ed employer branding orientate verso le giovani donne studentesse di discipline STEM.