Canottaggio, Campionati del Mondo U23 Racice: buoni segnali dagli equipaggi azzurri (Di giovedì 8 luglio 2021) Conclusa anche la seconda giornata dei Campionati mondiali under23 di Canottaggio a Racice, in Repubblica Ceca. Undici equipaggi azzurri in gara quest’oggi tra batterie ed eliminatorie, con discreti risultati. Nelle gare dei pesi leggeri Silvia Crosio si mette sugli scudi: la giovane torinese si conferma tra le più forti di categoria dominando la sua batteria in 8’01’’55, rifilando dodici secondi a Laura Tiefenthaler (Austria) e diciannove a Veronika Cinkova (Repubblica Ceca), con lei in semifinale. Quello dell’azzurra è il secondo tempo assoluto, dietro solo alla russa Aleksandra Fomina. Bene anche il due ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Conclusa anche la seconda giornata deimondiali under23 di, in Repubblica Ceca. Undiciin gara quest’oggi tra batterie ed eliminatorie, con discreti risultati. Nelle gare dei pesi leggeri Silvia Crosio si mette sugli scudi: la giovane torinese si conferma tra le più forti di categoria dominando la sua batteria in 8’01’’55, rifilando dodici secondi a Laura Tiefenthaler (Austria) e diciannove a Veronika Cinkova (Repubblica Ceca), con lei in semifinale. Quello dell’azzurra è il secondo tempo assoluto, dietro solo alla russa Aleksandra Fomina. Bene anche il due ...

Advertising

OA_Sport : Seconda giornata dei campionati mondiali di canottaggio U23 a Racice, Italia che si fa rispettare. - OA_Sport : Agli archivi la prima giornata dei campionati U23 di Racice, Repubblica Ceca - Lazio_TV : CANOTTAGGIO: A RECICE I CAMPIONATI DEL MONDO UNDER 23. - ssm_ale : Belin, non sapevo neanche questa! ?? Pensare che 35anni fa ero andato a fare i campionati di canottaggio ?????? - SalernoSport24 : ?? Campionati Italiani Maste A Comabbio, in provincia di Varese. Salerno sul podio ?? #canottaggio… -