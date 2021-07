Cannes 74, il Festival celebra la forza delle donne, tra Jodie Foster e Juliette Binoche (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra sfavillanti red carpet che hanno infuocato la Croisette e lungometraggi destinati a far parlare di sé, i primi due giorni del Festival di Cannes 74 non hanno deluso le aspettative. In particolare, protagonista indiscussa delle due giornate è stata Jodie Foster. L’interprete due volte Premio Oscar è stata insignita, in occasione della prima giornata, della Palma d’Oro alla carriera, consegnata a sorpresa da Pedro Almodovar. Ieri sera, inoltre, è spettato proprio a lei il compito di inaugurare i tanto attesi Randez Vous, che domani assisteranno alla presenza di Matt Damon. L’interprete statunitense non è ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra sfavillanti red carpet che hanno infuocato la Croisette e lungometraggi destinati a far parlare di sé, i primi due giorni deldi74 non hanno deluso le aspettative. In particolare, protagonista indiscussadue giornate è stata. L’interprete due volte Premio Oscar è stata insignita, in occasione della prima giornata, della Palma d’Oro alla carriera, consegnata a sorpresa da Pedro Almodovar. Ieri sera, inoltre, è spettato proprio a lei il compito di inaugurare i tanto attesi Randez Vous, che domani assisteranno alla presenza di Matt Damon. L’interprete statunitense non è ...

