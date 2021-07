Campidoglio | online il sito ‘bilancio di mandato’

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – E’di, ilche raccoglie alcuni dei principali risultati conseguiti dall’Amministrazione capitolina negli ultimi cinque anni. E’ raggiungibile dal portale istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) o dal link: https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page. Così in una nota il comune di Roma. “Con il bilancio di mandato illustriamo a tutti alcuni dei principali risultati conseguiti dall’Amministrazione in questi cinque anni di lavoro al servizio di Roma.” “E’ untrasparente, dinamico e in continuo aggiornamento, perché tante sono le azioni e ...