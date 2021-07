Cambia la Costituzione: i diciottenni potranno votare per il Senato (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva una svolta epocale. L’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al Ddl che porta a 18 anni la soglia per il voto per il Senato. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha ottenuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti. È stato pertanto approvato in via definitiva. Per la promulgazione e l’entrata in vigore bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum. Tutti gli elettori potranno eleggere i Senatori. Viene meno il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Il Senato, con 178 voti favorevoli, 15 ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva una svolta epocale. L’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al Ddl che porta a 18 anni la soglia per il voto per il. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha ottenuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti. È stato pertanto approvato in via definitiva. Per la promulgazione e l’entrata in vigore bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum. Tutti gli elettorieleggere iri. Viene meno il vincolo stabilito dall’articolo 58 dellache riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Il, con 178 voti favorevoli, 15 ...

