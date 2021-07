Calugi Fipe | 150mila posti di lavoro liberi nella ristorazione | ma gente rifiuta

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Labitalia) - "In questo momento,ci sono 150 miladi'. I ristoratori continuano a non trovare il personale che stanno cercando. La, per diversi motivi,il posto diofferto". Così, con Adnkronos/Labitalia, il direttore generale di-Confcommercio, Roberto, dà una stima deidi'vacanti'tra camerieri, barman e cuochi, e che gli imprenditori ...

All'evento parteciperanno: Lino Enrico Stoppani , Presidente- Confcommercio Gilberto Pichetto Fratin ,Viceministro dello Sviluppo Economico Roberto, Direttore Generale- ..."I processi di esportazione delle imprese sono essenziali " dichiara Roberto, direttore generale" anche per sostenere l'economia in un periodo così difficile come questo che stiamo ...Il Dipartimento Mobilità e Viabilità del Comune di Roma sta rispondendo picche a bar e ristoranti che chiedono di sfruttare spazi esterni. Il problema? Il codice della strada ...Dai risparmi derivanti dagli aiuti a fondo perduto previsti dai due decreti Sostegni emerge un gruzzolo da 5,6 miliardi di euro. Come utilizzarli? Il mondo della ristorazione qualche idea ce l'ha ...