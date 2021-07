Calciomercato Napoli, Zielinski saluta: lo aspetta la Premier League (Di giovedì 8 luglio 2021) Durante questa finestra di Calciomercato, il Napoli potrebbe dire addio a Zielinski a sorpresa: il giocatore verso la Premier League Colpo in uscita per la formazione di Spalletti (cia Getty Imges)Il Calciomercato è iniziato da quasi una settimana ed il Napoli deve risolvere non pochi problemi. Infatti la missione affidata a Cristiano Giuntoli da Aurelio De Laurentiis è quella di ridurre sensibilmente il monte ingaggi. Il patron azzurro non vuole sentire spiegazioni ed ha messo tutta la rosa sul mercato. Nessuno è incedibile con la giusta offerta e così il direttore ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021) Durante questa finestra di, ilpotrebbe dire addio aa sorpresa: il giocatore verso laColpo in uscita per la formazione di Spalletti (cia Getty Imges)Ilè iniziato da quasi una settimana ed ildeve risolvere non pochi problemi. Infatti la missione affidata a Cristiano Giuntoli da Aurelio De Laurentiis è quella di ridurre sensibilmente il monte ingaggi. Il patron azzurro non vuole sentire spiegazioni ed ha messo tutta la rosa sul mercato. Nessuno è incedibile con la giusta offerta e così il direttore ...

