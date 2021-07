Calciomercato Milan: un centrocampista della Bundesliga per sostituire Calhanoglu! I dettagli (Di giovedì 8 luglio 2021) Stando alle ultime notizie per il Calciomercato del Milan, il nome più caldo per sostituire Hakan Calhanoglu, ormai già da qualche settimana accasatosi sull’altra sponda di Milano, sarebbe Marcel Sabitzer. Il centrocampista offensivo del Lipsia potrebbe essere il nome giusto per Stefano Pioli e la dirigenza, che hanno individuato in lui il giocatore per sostituire il turco ormai diventato nerazzurro. Il giocatore austriaco ha da poco finito il suo Europeo, ora quindi le parti potrebbero incontrarsi e iniziare a parlare di trattativa. Calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Stando alle ultime notizie per ildel, il nome più caldo perHakan Calhanoglu, ormai già da qualche settimana accasatosi sull’altra sponda dio, sarebbe Marcel Sabitzer. Iloffensivo del Lipsia potrebbe essere il nome giusto per Stefano Pioli e la dirigenza, che hanno individuato in lui il giocatore peril turco ormai diventato nerazzurro. Il giocatore austriaco ha da poco finito il suo Europeo, ora quindi le parti potrebbero incontrarsi e iniziare a parlare di trattativa....

