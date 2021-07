Calciomercato Milan, top news: Tonali ufficiale, offerta per Isco (Di giovedì 8 luglio 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: tante notizie oggi, 08/07/2021, in casa rossonera: ufficiale Tonali, si accelera per Isco? Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Le ultime suldel: tante notizie oggi, 08/07/2021, in casa rossonera:, si accelera per

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | Sandro #Tonali a Casa #Milan per firmare con i rossoneri - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui col #Chelsea (ed entourage giocatore) per #Giroud: possibile indennizzo (basso) al club i… - tomdelonge87 : @86_longo @acmilan @cmdotcom Il vero top player del calciomercato del Milan @86_longo ???????? grazie per il tuo lavoro… - calciomercatoit : ???#Milan - le parole di #Maldini nel giorno del raduno: il messaggio alla squadra -