Calciomercato Milan | Tonali arriva a titolo definitivo per 5 anni

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | Sandro #Tonali a Casa #Milan per firmare con i rossoneri - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui col #Chelsea (ed entourage giocatore) per #Giroud: possibile indennizzo (basso) al club i… - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo da 90: nel mirino c’è Insigne! - infoitsport : Calciomercato Milan, Maldini punta un esterno: di chi si tratta -

Commenta per primo Paolo Maldini è intervenuto aTv per parlare delle ambizioni per la prossima stagione: 'Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un'annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante conferme. E' stata ...Commenta per primo Sandro Tonali , centrocampista del, parla aTV : 'Senza volontà era veramente difficile questo trasferimento, sono felice per me e ile per le persone che hanno fatto sì che andasse tutto a buon fine. È finita per il meglio. Il mio primo anno? Sono soddisfatto, fare 37 partite alè come farne 100 in un'altra squadra. È ...Ecco il comunicato in cui si evince la notizia: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il ...