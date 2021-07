Calciomercato Milan – Schira: “Alioski offerto ai rossoneri ed alla Roma” (Di giovedì 8 luglio 2021) Ezgjan Alioski è l'ultima idea di Calciomercato del Milan per la corsia sinistra. Il macedone, svincolatosi dal Leeds, piace anche alla Roma Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Ezgjanè l'ultima idea didelper la corsia sinistra. Il macedone, svincolatosi dal Leeds, piace anche

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | Sandro #Tonali a Casa #Milan per firmare con i rossoneri - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui col #Chelsea (ed entourage giocatore) per #Giroud: possibile indennizzo (basso) al club i… - SEMPREFMILAN : RT @NMercato24: Milan - Giroud ad un passo dalla chiusura, si va verso un basso indennizzo al Chelsea. #Calciomercato #8luglio https://t.c… - sportli26181512 : Milan in chiusura per Giroud: ultimi dettagli per l'arrivo in rossonero: Ieri l'inizio della volata, oggi lo sprint… -