Calciomercato Milan – Kjaer | rinnovo annuale dopo gli Europei

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | Sandro #Tonali a Casa #Milan per firmare con i rossoneri - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui col #Chelsea (ed entourage giocatore) per #Giroud: possibile indennizzo (basso) al club i… - MilanWorldForum : Milan: ecco quanto costerà Giroud. Le news QUI -) - manuelmagliola : RT @la_rossonera: ?? | Milan-Giroud, inizia il countdown. La dirigenza rossonera sarebbe prossima alla chiusura della trattativa. #ACMilan #… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Stenta a decollare la trattativa per portare a Bergamo il centrocampista Tommaso Pobega : il, al suo posto, vorrebbe il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic, ma le due parti non sembrano trovare un accordo. Dopo un'ottima prima stagione in Serie A con la maglia dello Spezia (6 gol in ...Su tutti il. I rossoneri stanno seguendo da tempo il gioiellino di origini senegalesi.Il Milan deve lavorare sul calciomercato, alla ricerca di soluzioni adatte per rinforzare la sua rosa. I Blancos, infatti, avrebbero bloccato il trasferimento di Brahim Diaz al Milan, nonostante la ...La Juventus lavora per il primo colpo in entrata durante questa finestra di calciomercato. Già sondato in passato, adesso si pensa ad un super scambio.