Calciomercato Milan, accelerata per Isco | Presentata l’offerta (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Milan si fa avanti e presenta l’offerta formale al Real Madrid per Isco Il Milan continua a seguire da vicino diversi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Le perdite… L'articolo Calciomercato Milan, accelerata per Isco Presentata l’offerta è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilsi fa avanti e presentaformale al Real Madrid perIlcontinua a seguire da vicino diversi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Le perdite… L'articoloperè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | Sandro #Tonali a Casa #Milan per firmare con i rossoneri - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui col #Chelsea (ed entourage giocatore) per #Giroud: possibile indennizzo (basso) al club i… - Fefinho83 : RT @danieletriolo: #Pioli: ‘Se il nuovo trequartista dovrà avere le caratteristiche di #Calhanoglu? A me interessa che abbia QUALITÀ. E che… - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ???? Tutto confermato: il #Milan ha avanzato un'offerta di €2M al #Nancy per assicurarsi l'esterno Warren #Bondo. I ??? vogl… -