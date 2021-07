Calcio, Marco Verratti: “La Finale tra Italia e Inghilterra sarà un incontro storico” (Di giovedì 8 luglio 2021) E dunque sarà Italia-Inghilterra. Al Wembley l’11 luglio la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini affronterà la compagine inglese nell’atto conclusivo degli Europei 2021. Un cammino entusiasmante e sofferto quello degli azzurri, capaci di battere in maniera convincente e perentoria il Belgio nei quarti di Finale e con grande difficoltà ai calci di rigore la Spagna in semiFinale. Ci si proietta quindi alla Finale con la consapevolezza delle difficoltà: la squadra allenata Gareth Southgate ha subito solo un gol in tutta la competizione e dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) E dunque. Al Wembley l’11 luglio la Nazionalena didi Roberto Mancini affronterà la compagine inglese nell’atto conclusivo degli Europei 2021. Un cammino entusiasmante e sofferto quello degli azzurri, capaci di battere in maniera convincente e perentoria il Belgio nei quarti die con grande difficoltà ai calci di rigore la Spagna in semi. Ci si proietta quindi allacon la consapevolezza delle difficoltà: la squadra allenata Gareth Southgate ha subito solo un gol in tutta la competizione e dal ...

