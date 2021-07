Cairo: “Juric lo volevo già la scorsa estate. Belotti? Serve adesione al progetto” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric, come nuovo tecnico del Torino, è intervenuto anche il presidente dei granata Urbano Cairo. Ecco le sue dichiarazioni. “Juric non lo conoscevo personalmente. Ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti, con giocatori giovani diventati importanti come Kumbulla, Amrabat, Zaccagni e Lovato, per citarne alcuni. Una sera vidi Verona-Inter e, dopo la sua intervista televisiva, mi ha colpito tantissimo per le cose che ha detto e il modo in cui le ha dette. Mi trasmetteva tanto, l’ho detto a Vagnati e sentivo che sarebbe stato l’uomo giusto. Ci siamo visti in albergo, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ivan, come nuovo tecnico del Torino, è intervenuto anche il presidente dei granata Urbano. Ecco le sue dichiarazioni. “non lo conoscevo personalmente. Ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti, con giocatori giovani diventati importanti come Kumbulla, Amrabat, Zaccagni e Lovato, per citarne alcuni. Una sera vidi Verona-Inter e, dopo la sua intervista televisiva, mi ha colpito tantissimo per le cose che ha detto e il modo in cui le ha dette. Mi trasmetteva tanto, l’ho detto a Vagnati e sentivo che sarebbe stato l’uomo giusto. Ci siamo visti in albergo, ...

