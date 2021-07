Cagliari, rider preso a calci durante la festa per la vittoria dell’Italia. Il sindaco: «Vigliacchi» – Il video (Di giovedì 8 luglio 2021) calci e pugni contro un rider che nella serata di martedì 6 luglio si è ritrovato a dover passare col suo motorino in piazza Yenne a Cagliari, dove un gruppo di “tifosi” si era radunato in occasione della semifinale di Euro2020 giocata dalla Nazionale italiana. durante i festeggiamenti per la vittoria, i ragazzi presenti lo hanno letteralmente preso d’assalto. Accalcati e incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, lo hanno spintonato fino a farlo cadere sull’asfalto. Alessandro Ghiani, questo il suo nome, racconta di essersi spaventato: più che per la ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021)e pugni contro unche nella serata di martedì 6 luglio si è ritrovato a dover passare col suo motorino in piazza Yenne a, dove un gruppo di “tifosi” si era radunato in occasione della semifinale di Euro2020 giocata dalla Nazionale italiana.i festeggiamenti per la, i ragazzi presenti lo hanno letteralmented’assalto. Accalcati e incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, lo hanno spintonato fino a farlo cadere sull’asfalto. Alessandro Ghiani, questo il suo nome, racconta di essersi spaventato: più che per la ...

