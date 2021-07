Cagliari, rider preso a calci durante la festa per la vittoria dell'Italia contro la Spagna - Il sindaco lo invita al comune e si scusa (Di giovedì 8 luglio 2021) E' diventato virale in poche ore un video girato con uno smartphone a Cagliari durante la festa per l'approdo dell'Italia alla finale degli Europei di calcio dopo la partita con la Spagna. Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) E' diventato virale in poche ore un video girato con uno smartphone alaper l'approdoalla finale degli Europei dio dopo la partita con la. Nelle ...

stanzaselvaggia : Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo r… - davidgreco : RT @AndreaFais: Cagliari, Piazza yenne. Per festeggiare la vittoria dell’Italia si pensa bene di buttare a terra un rider e prendere a calc… - inloveuwu : RT @AndreaFais: Cagliari, Piazza yenne. Per festeggiare la vittoria dell’Italia si pensa bene di buttare a terra un rider e prendere a calc… - Lalirainbow : RT @AndreaFais: Cagliari, Piazza yenne. Per festeggiare la vittoria dell’Italia si pensa bene di buttare a terra un rider e prendere a calc… - scardua_antonio : RT @stanzaselvaggia: Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo reto… -