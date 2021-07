Cagliari, rider aggredito dai tifosi durante i festeggiamenti per l'Italia. VIDEO (Di giovedì 8 luglio 2021) aggredito e spintonato mentre, a bordo del suo motorino, cerca di attraversare la piazza centrale di Cagliari, gremita di folla radunata per i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia. È accaduto a un rider dopo la partita degli Azzurri contro la Spagna di martedì scorso. Oltre alle immagini degli assembramenti, che avevano sollevato molte polemiche, stanno facendo discutere alcuni VIDEO diventati virali e pubblicati su molti siti di informazioni, tra cui La Nuova Sardegna (QUI LE IMMAGINI), in cui si vede il rider circondato dalla gente quando viene assalito, con una ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021)e spintonato mentre, a bordo del suo motorino, cerca di attraversare la piazza centrale di, gremita di folla radunata per iper la vittoria dell'. È accaduto a undopo la partita degli Azzurri contro la Spagna di martedì scorso. Oltre alle immagini degli assembramenti, che avevano sollevato molte polemiche, stanno facendo discutere alcunidiventati virali e pubblicati su molti siti di informazioni, tra cui La Nuova Sardegna (QUI LE IMMAGINI), in cui si vede ilcircondato dalla gente quando viene assalito, con una ...

stanzaselvaggia : Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo r… - andreastoolbox : Cagliari, rider aggredito da tifosi durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia. VIDEO | Sky TG24… - softssaturn : RT @chasingthestars: Sto tremando dalla rabbia per il rider picchiato a Cagliari, un signore con una dignità immensa. Lui non prova rabbia,… - Sam12tom : RT @itstheresac: Cagliari, un rider preso a calci e schiaffi da dei tipi che festeggiavano la vittoria dell'Italia contro la Spagna. Fate s… - StefaniaT1 : RT @stanzaselvaggia: Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo reto… -