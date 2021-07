Buongiorno dalla Borsa 8 luglio 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) (TeleBorsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,3%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 14.810,54 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 28.118 punti. Ottima performance per Shenzhen (+1,86%), che archivia la giornata a 14.940 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,86%; calo deciso per Londra, che segna un -0,95%; Parigi scende dell’1,02%. In fondo alla classifica degli indici settoriali ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Tele) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,3%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 14.810,54 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 28.118 punti. Ottima performance per Shenzhen (+1,86%), che archivia la giornata a 14.940 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,86%; calo deciso per Londra, che segna un -0,95%; Parigi scende dell’1,02%. In fondo alla classifica degli indici settoriali ...

