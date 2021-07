Bruscolotti | Al 50% il Napoli ha perso Insigne

(Di giovedì 8 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe, ex capitano del: "La maglia più bella delche ho indossato? Al di là di quella azzurra che più mi piaceva indossare, è stato bello giocare con la maglia rossa. Contro gli inglesi ho giocato. C'era Cennon del Southampton, è passato sotto il mio rullo compressore. La finale? Il fattore campo può incidere tanto, l'ambiente può fare la differenza. Mi auguro che il centrocampo riesca a ritrovarsi perché nelle ultime apparizioni abbiamo avuto un po' di difficoltà. L'assenza di Spinazzola è molto pesante, su quella fascia lo stesso ...

Del Dimaro non v'è certezza, sostiene. C'è una confusione di movimenti e sentimenti. ... sostiene la Snai, che banca la squadra nerazzurra 1,75 davanti alla Juventus a 2,. L'Atalanta è ...Gli arbitri sono la parte migliore del calcio, partono in.000 e arrivano in. E sono costretti ... Ho letto una recente intervista a, il terzino del Napoli. Ebbene: ce l'aveva con la ...A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: "La maglia più bella del Napoli che ho ...Beppe Bruscolotti ha parlato anche del rinnovo di Lorenzo Insigne: 'Hanno detto che avrebbero risolto la situazione, sarebbe un peccato perderlo'.