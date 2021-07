Britney Spears, il manager e l’avvocato la abbandonano: cosa è accaduto (Di giovedì 8 luglio 2021) Britney Spears, la querelle legale continua e l’artista è stata lasciata da due figure storiche della sua carriera Britney Spears (Getty Images)La star americana Britney Spears si è trovata a ventiquattro ore di distanza senza manager e senza avvocato. Larry Rudolph, il manager, aveva rassegnato le sue dimissioni dopo la pausa che l’artista si è presa dal lavoro, dichiarando che sono passati due anni e mezzo dall’ultima volta che si sono visti e che quindi i suoi servizi non sono più necessari. È passato un giorno da questa decisione e ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021), la querelle legale continua e l’artista è stata lasciata da due figure storiche della sua carriera(Getty Images)La star americanasi è trovata a ventiquattro ore di distanza senzae senza avvocato. Larry Rudolph, il, aveva rassegnato le sue dimissioni dopo la pausa che l’artista si è presa dal lavoro, dichiarando che sono passati due anni e mezzo dall’ultima volta che si sono visti e che quindi i suoi servizi non sono più necessari. È passato un giorno da questa decisione e ...

Advertising

AticusZ : RT @implacata: Paris Hilton, Miley Cyrus, Christina Aguilera e Mariah Carey hanno aperto un fondo per liberare Britney Spears I NOSTRI AV… - GiorgiaFieni : Miley, Paris, Katy, Mariah e Christina cercano di salvare Britney Spears: “Hanno aperto un fondo” - solospettacolo : Britney Spears: esce di scena anche l'avvocato - infoitcultura : L'avvocato di Britney Spears lascia l'incarico. La stampa Usa: 'Complice del padre' - RaiSantacroce : RT @lukedeso: Solo una come Raffaella Carrà poteva avere Britney Spears in una sua trasmissione per più di mezz’ora e nel mentre scambiarci… -