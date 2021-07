Brave and beautiful | anticipazioni | Cesur vicino a Suhan per distruggere Tahsin?

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver salvato la vita adurante l’incendio,è stato portato a casa Korludag. Il capofamiglia ha intenzione di trovare il colpevole ma nel mentre trasembra esserci un particolare feeling. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella puntata diandper domani venerdì 9 luglio 2021. Hulya dormirà insieme a Bulent ma quando si sveglierà e Cahide busserà alla porta, caccerà via l’uomo senza troppi complimenti. Avrà quindi una crisi di nervosismo proprio di fronte a Cahide che aveva tutte le intenzioni ...

Advertising

RosaMazza13 : @MasterAb88 Cmq brave and beatiful sono 31 puntate turche che divise fanno 93 episodi italiani, quindi per settembr… - CakirGonca : RT @tuttotv_info: #BraveAndBeautiful, le prime anticipazioni della prossima settimana > - TuelayOrhan : RT @tuttotv_info: #BraveAndBeautiful, le prime anticipazioni della prossima settimana > - sm_luka : RT @tuttotv_info: #BraveAndBeautiful, le prime anticipazioni della prossima settimana > - PrudievaOlga : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #8luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Brave and

Arisa torna ad Amici, le ultime indiscrezioni. Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, pare che nel cast dei professori del ...Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful per domani venerdì 9 luglio 2021. Hulya dormirà insieme a Bulent ma quando si sveglierà e ...