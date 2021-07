Brasile, il Gremio si riprende Scolari: sulla panchina del club per la 4° volta (Di giovedì 8 luglio 2021) Porto Alegre (Brasile) - Luiz Felipe Scolari torna sulla panchina del Gremio con un accordo raggiunto dal tecnico 72enne che lo lega al club di Porto Alegre fino a dicembre 2022. Scolari, che torna a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) Porto Alegre () - Luiz Felipetornadelcon un accordo raggiunto dal tecnico 72enne che lo lega aldi Porto Alegre fino a dicembre 2022., che torna a ...

Advertising

sportli26181512 : Brasile, il #Gremio si riprende Scolari: sulla panchina del club per la 4° volta: In sostituzione di Tiago Nunes ar… - STnews365 : Brasile: Scolari torna sulla panchina del Gremio. Per 'Felipao' è la sua quarta esperienza a Porto Alegre #Calcio… - CalcioPillole : Felipe #Scolari torna a guidare la panchina del #Gremio per la terza volta e dopo sei anni dall'ultima esperienza:… - STnews365 : Felipe Scolari torna al Gremio: è la quarta volta Infinito 'Felipao': a 72 anni il tecnico campione del mondo nel 2… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BRASILE - Scolari torna sulla panchina del Gremio -