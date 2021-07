Boxe | Olimpiadi Tokyo 2021 | le speranze di medaglia dell’Italia Tutto sulle donne | Irma Testa la punta

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 luglio 2021) Per laitaliana è l’anno della prima volta, quello delledi. Ilsi porta dietro la più grande novità relativa al ring per quanto riguarda il nostro Paese: alle, infatti, il contingente azzurro sarà rappresentato da sole, per la precisione quattro. L’antefatto di ciò risiede in quanto accaduto nelle qualificazioni olimpiche, disputate in due sorte di sessioni separate tra 2020 e. A Londra l’Italia maschile fu letteralmente decimata, lasciando soltanto due uomini al via dell’evento di Parigi rimesso in piedi dopo lo stop per ...