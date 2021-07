‘Botticelle’ a Roma, il Tar sospende l’ordinanza: i cavalli (di nuovo) al lavoro nelle ore più calde (Di giovedì 8 luglio 2021) Prima lo stop alla circolazione delle “botticelle” nella Capitale durante le ondate di calore, ora l’ennesima doccia fredda: il Tar ha sospeso l’ordinanza della sindaca Virginia Raggi e i cavalli possono continuare a ‘lavorare’ anche sotto il sole, con temperature torride. ‘Botticelle’ a Roma: il Tar sospende l’ordinanza della Raggi La sindaca di Roma, Virginia Raggi, lo scorso 5 luglio aveva firmato un’ordinanza che prevedeva lo stop alla circolazione delle botticelle durante le ondate di calore. “Le attività saranno consentire solo a decorrere dalle ore 18.00 a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Prima lo stop alla circolazione delle “botticelle” nella Capitale durante le ondate di calore, ora l’ennesima doccia fredda: il Tar ha sospesodella sindaca Virginia Raggi e ipossono continuare a ‘lavorare’ anche sotto il sole, con temperature torride.: il Tardella Raggi La sindaca di, Virginia Raggi, lo scorso 5 luglio aveva firmato un’ordinanza che prevedeva lo stop alla circolazione delle botticelle durante le ondate di calore. “Le attività saranno consentire solo a decorrere dalle ore 18.00 a ...

