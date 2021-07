Borsa: Europa scivola ancora, Milano - 2,7% (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Borse Europee peggiorano con alcuni dei listini che cedono oltre il 2%. Sui mercati pesano le preoccupazioni degli investitori sulla variante delta del coronavirus e le ipotesi di un inasprimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Borse Europee peggiorano con alcuni dei listini che cedono oltre il 2%. Sui mercati pesano le preoccupazioni degli investitori sulla variante delta del coronavirus e le ipotesi di un inasprimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa scivola ancora, Milano - 2,7% Le Borse Europee peggiorano con alcuni dei listini che cedono oltre il 2%. Sui mercati pesano le preoccupazioni degli investitori sulla variante delta del coronavirus e le ipotesi di un inasprimento ...

Borsa: Milano maglia nera in Europa, giù banche e moda La Borsa di Milano ( - 2,3%) indossa la maglia nera in Europa e prosegue gli scambi in calo. Piazza Affari è zavorrata dalle vendite su banche e moda. Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 106 ...

Borse europee in rosso tra variante Delta e calo petrolio. A Piazza Affari scivolano le banche

Borsa: Europa scivola ancora, Milano -2,7%

Le Borse Europee peggiorano con alcuni dei listini che cedono oltre il 2%. Sui mercati pesano le preoccupazioni degli investitori sulla variante delta del coronavirus e le ipotesi di un inasprimento d ...

Stellantis soffre in Borsa nell’EV Day, indicazioni su margini maggiori del previsto non scaldano investitori La reazione del mercato è però al momento negativa (titolo Stellantis cede oltre il 3% a 16,09 euro) in attesa della presentazione della strategia nell’elettrico da parte del ceo Carlos Tavares.

