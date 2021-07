BOOM! Estate in Diretta anche domenica! A Capua e Semprini il pre-partita di Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Estate in Diretta, Roberta Capua e Gianluca Semprini Un lungo pre-partita tutto tricolore accompagnerà gli Italiani alla finalissima di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra. A condurre lo speciale appuntamento, nel pomeriggio di domenica 11 luglio, saranno Roberta Capua e Gianluca Semprini: i due conduttori seguiranno la crescente attesa del super match in Diretta su Rai1 con una puntata straordinaria della loro Estate in Diretta. Lo ha annunciato la stessa Roberta ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)in, Robertae GianlucaUn lungo pre-tutto tricolore accompagnerà glini alla finalissima di Euro 2020 traed. A condurre lo speciale appuntamento, nel pomeriggio di domenica 11 luglio, saranno Robertae Gianluca: i due conduttori seguiranno la crescente attesa del super match insu Rai1 con una puntata straordinaria della loroin. Lo ha annunciato la stessa Roberta ...

Advertising

davidemaggio : BOOM! Estate in Diretta anche domenica! A Capua e Semprini il pre-partita di Italia-Inghilterra - emamarro : RT @davidemaggio: BOOM! Estate in Diretta anche domenica! A Capua e Semprini il pre-partita di Italia-Inghilterra - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: BOOM! Estate in Diretta anche domenica! A Capua e Semprini il pre-partita di Italia-Inghilterra - GiovanniCalt5 : RT @davidemaggio: BOOM! Estate in Diretta anche domenica! A Capua e Semprini il pre-partita di Italia-Inghilterra - davidemaggio : BOOM! Estate in Diretta anche domenica! A Capua e Semprini il pre-partita di Italia-Inghilterra -